Superscout Piet de Visser komt op voor Abramovitsj: ‘Zonder Roman was ik er niet meer geweest’

Door Dennis van Bergen



Piet de Visser (87) ziet zichzelf nóg zitten op het jacht van Roman Abramovitsj, varend over de Middellandse Zee. Hij was zojuist weer getroffen door een ernstige lichamelijke aandoening en pittig eten ging niet meer, toen de ober een tamelijk pikante soep opdiende. Even wist de geboren Zeeuw niet wat hij moest zeggen, een gerecht afslaan doe je tenslotte niet. Maar zijn tafelgenoot, Abramovitsj, had daar blijkbaar minder moeite mee. Hoogstpersoonlijk holde de Chelsea-eigenaar naar de kombuis om voor zijn superscout een andere, mildere soep te regelen. ,,Dát is Roman’’, zegt De Visser. ,,Hij is een man uit duizenden.’’