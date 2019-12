Supersub Correa helpt Atlético Madrid aan zege op Real Betis

De eerste grote kans was voor de thuisploeg. Zouhair Feddal raakte met een kopbal de lat. Aan de andere kant werd een doelpunt van Álvaro Morata afgekeurd na ingrijpen van de VAR, die buitenspel had geconstateerd. Diezelfde aanvaller had even later vanaf de middenlijn vrije doortocht. Real Betis-doelman Joel Robles voorkwam een vrijwel zeker doelpunt: hij kreeg een hand tegen de bal die daardoor tegen de paal belandde.



Zonder de geblesseerde Diego Costa is Atlético aanvallend vooral aangewezen op de invallen van Morata en het Portugese toptalent João Félix, maar het was vanmiddag in Sevilla invaller Ángel Correa die het duel openbrak. De Argentijnse aanvaller viel in de 57ste minuut in en pikte een minuut later de bal af van Alex Moreno om vervolgens Robles te passeren voor de 0-1. De bezoekers uit de Spaanse hoofdstad kwamen in de 84ste minuut op 0-2 toen Álvaro Morata scoorde op aangeven van Ángel Correa. Via een goal van Real Betis-verdediger Marc Bartra werd het in de blessuretijd nog 1-2, maar daar bleef het bij. In de rust was er nog een mooie actie van de fans van Real Betis, die duizenden knuffels vanaf de tribune het veld op gooiden voor zieke kinderen in het zuiden van Spanje.