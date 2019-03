Supertalent Kean goud waard voor Juventus

Kean kwam in de 69e minuut in het veld voor Blaise Matuidi en niet veel later drukte hij doeltreffend af. Mario Mandzukic legde de bal fraai terug met het hoofd. Vorige week was de 19-jarige Kean, de zoon van een Ivoriaanse vader, voor het eerst trefzeker voor de nationale ploeg van Italië.



Bij Juventus, over ruim een week de tegenstander van Ajax in de kwartfinales van de Champions League, ontbrak Cristiano Ronaldo in de selectie wegens een bovenbeenblessure.



Kean blijkt een goede vervanger van Ronaldo, want in de laatste drie duels waarin Ronaldo ontbrak scoorde Kean.