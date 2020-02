Supporters FC Cincinnati verwelkomen Jürgen Locadia

Video Lukaku steelt de show bij competitie­de­buut Eriksen voor Inter

2 februari Christian Eriksen maakte vanavond zijn competitiedebuut voor Internazionale. Het was echter niet de van Tottenham Hotspur overgekomen middenvelder die in het duel bij Udinese van zich deed spreken, maar Romelu Lukaku was de man van de avond met twee goals: 0-2.