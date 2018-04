‘Swansea hielp mee aan het feestje van City’

Door Geert Langendorff



,,Ze zijn een stapje verder dan iedereen”, vertelde Van der Hoorn. ,,Gewoon klasse. Als zij hun dag hebben, zoals vandaag, dan is er geen houden meer aan.”



Veel plezier beleefde Van der Hoorn niet aan het duel. Al voor het eerste fluitsignaal verziekte de ploeg van Pep Guardiola zijn humeur. De traditionele erehaag onderging hij tandenknarsend. ,,Het schijnt erbij te horen, dus doe je maar mee, maar het zit niet in mijn aard om voor je tegenstander te gaan klappen. Misschien toonden we in de wedstrijd daarom wel te veel respect voor ze.”



Van Hoorn doelde op de apathische manier waarop Swansea zich verweerde. ,,We blijven positief, er is geen man overboord, maar je hoeft natuurlijk niet met vijf doelpunten verschil te verliezen. Na de 3-0 gaf iedereen het op. Zag je hoe we die strafschop tegen kregen? Er stonden drie man te kijken. Dat kan niet. Je moet alles blijven doen om een doelpunt te voorkomen. Het geloof was weg. Niemand had zin meer.”

(Artikel gaat verder onder de foto)