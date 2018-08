Taakstraf broer Messi vanwege verboden wapenbezit

Matias Messi, de broer van Barcelona-ster Lionel, is vanwege illegaal wapenbezit akkoord gegaan met een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Hij hoeft vanwege een deal, die hij sloot met het Openbaar Ministerie, niet daadwerkelijke de cel in. Matias Messi moet een taakstraf in het Argentijnse Rosario uitvoeren.