Tammy Abraham schiet zowel AS Roma als Feyenoord de Europa League in

Met videoAS Roma en Feyenoord hebben zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League volgend seizoen. Dat is het gevolg van de 0-3 overwinning van AS Roma vanavond bij Torino. Komende woensdag staan de clubs tegenover elkaar in de Conference League-finale in Tirana.

Tammy Abraham was opnieuw de grote man bij AS Roma. De 24-jarige spits uit Londen, die vorig jaar voor 40 miljoen euro werd overgenomen van Chelsea, maakte zijn 25ste en 26ste goal van het seizoen in 51 wedstrijden voor Roma dit seizoen. In de Serie A eindigt de Engelsman op 17 treffers. In de Conference League staat hij op negen treffers, eentje minder dan topscorer Cyriel Dessers.



Abraham opende na 33 minuten de score na een fraaie actie, waarna hij koeltjes afrondde. Kort daarna werd hij onderuit gehaald door Torino-doelman Etrit Berisha, waarna hij zelf de strafschop door het midden binnenschoot: 0-2. In de 78ste minuut had Abraham ook nog voor zijn hattrick kunnen gaan, maar na een overtreding op invaller Nicolò Zaniolo liet hij deze penalty aan middenvelder en aanvoerder Lorenzo Pellegrini.

AS Roma wist dat het zich met een zege in de laatste speelronde zou plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Niet alleen Roma is nu zeker van de groepsfase in het tweede Europese toernooi, maar ook Feyenoord. De Rotterdammers hadden door de derde plek in de eredivisie alleen nog een ticket voor de voorronde van de Europa League in handen.



Het is namelijk zo dat ook de winnaar van de Conference League een ticket krijgt voor de groepsfase van de Europa League van volgend jaar. Als AS Roma woensdagavond de finale wint, schuift dat ticket nu automatisch door naar Feyenoord, ook als de finale in Tirana wordt verloren. Zo kunnen de Rotterdammers zich zonder te spelen vanavond al verzekeren van de groepsfase.

Volledig scherm Tammy Abraham maakte zijn 25ste en 26ste goal van het seizoen voor AS Roma. © AP

AS Roma speelde zoals het hele seizoen al in het 3-4-3 systeem met wingbacks en Abraham als het grote speerpunt voorin. Rick Karsdorp viel in de 58ste minuut in voor Nicola Zalewski. Leonardo Spinazzola, vorig jaar zo belangrijk op het EK voor Italië, hield het 82 minuten vol en lijkt klaar voor de finale van woensdag.

AS Roma eindigt als zesde, onder rivaal Lazio dat ook de Europa League ingaat ongeacht het resultaat tegen Hellas Verona van zaterdagavond. Op de slotdag van de Serie A strijden Fiorentina en Atalanta morgen nog om de zevende plek in de Serie A, die een ticket voor de Conference League oplevert. De clubs uit Florence en Bergamo staan op 59 punten na 37 duels.

Het doelsaldo is in het voordeel van Atalanta (+18 om +6), maar Fiorentina won dit seizoen beide duels van Atalanta en in de Serie A gaat onderling resultaat voor doelsaldo bij een gelijk aantal punten aan het einde van het seizoen. Daarom heeft koploper AC Milan morgenavond ook genoeg aan een gelijkspel bij Sassuolo om Inter af te troeven in de Milanese titelstrijd in de Serie A.

Resterend programma slotdag Serie A

Zaterdag 21 mei, 20:45: Atalanta - Empoli

Zaterdag 21 mei, 20:45: Fiorentina - Juventus

Zaterdag 21 mei, 20:45: Lazio - Hellas Verona

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA