'Te dikke’ Süle opnieuw buiten wedstrijdselectie Bayern München

Europa League PAOK met zwaarbe­voch­ten zege naar Eindhoven

22 november PAOK, de aanstaande tegenstander van PSV in de Europa League, heeft in de Griekse competitie een zwaarbevochten overwinning geboekt. Het winnende doelpunt, van Omar El Kaddouri, viel in de thuiswedstrijd tegen PAS Giannina in de eerste minuut van de blessuretijd: 2-1.