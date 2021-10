Tegenvaller voor Dortmund: Haaland mist return tegen Ajax

Borussia Dortmund kan over twee weken in de Champions League tegen Ajax niet beschikken over Erling Haaland. De Noorse topspits is vanwege een heupblessure voorlopig uit de roulatie, zo maakte trainer Marco Rose vandaag op zijn persconferentie bekend.

Ajax boekte dinsdag een overtuigende 4-0 zege op Borussia Dortmund. De Amsterdammers spelen op woensdag 3 november de return in het Signal Iduna Park. Haaland, in de Arena verreweg de gevaarlijkste aanvaller van de Duitsers, is er dan niet bij.

,,Erling is natuurlijk in een downstemming‘’, aldus Rose in de aanloop naar het duel met Arminia Bielefeld. ,,Hij was blij er weer te zijn en had zich na de wedstrijd tegen Mainz nog goed gevoeld.‘’

Haaland was vorig weekend twee keer trefzeker in de Bundesligawedstrijd tegen Mainz (3-1). De Noor maakte in dat duel zijn rentree nadat hij vanwege een spierblessure een maand buitenspel had gestaan. Dat hij opnieuw moet toekijken is een flinke aderlating voor Borussia. In zes competitiewedstrijden scoorde hij dit seizoen al negen keer. In de Champions League staat hij na in totaal 18 duels al op 19 treffers.

