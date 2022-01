Tegenvaller voor Wijnaldum: enkelblessure houdt PSG-middenvelder weken aan de kant

Samenvatting Nottingham Forest knikkert Arsenal opnieuw uit FA Cup, kleinzoon van Ian Wright maakt debuut

Arsenal is voor de tweede keer in 25 jaar uitgeschakeld in de derde ronde van de FA Cup, waarin de clubs uit de Premier League en het Championship instromen. De ploeg van Mikel Arteta verloor met 1-0 bij Nottingham Forest.

10 januari