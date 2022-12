Ten Hag begint tweede seizoenshelft met probleemloze overwinning

Karim Benzema kondigt afscheid bij Frankrijk aan: ‘Het verhaal eindigt hier’

Real Madrid-aanvaller Karim Benzema stopt per direct als international van Frankrijk. De winnaar van de Gouden Bal miste het WK door een blessure. Hij was niet blij met hoe de Franse bondscoach Didier Deschamps met hem was omgesprongen en liet dat de voorbije dagen onomwonden weten. Op zijn 35ste verjaardag vindt Benzema het welletjes.

19 december