Ten Hag en United hebben CL-ticket voor het grijpen na zwaarbevochten zege op Wolves

Erik ten Hag: ‘Ik heb gehoord dat het nooit makkelijk gaat bij United’

,,We moesten terugvechten na twee nederlagen naar elkaar, waarin we te laag tempo speelden en ook veel individuele fouten maakten. Alleen de zege telde en dat hebben we gedaan. Dit is een cruciale zege”, zei Erik ten Hag bij Viaplay na afloop. Over het gebrek aan goals wilde de United-coach ook nog iets kwijt. ,,We doen goed ons best om de keeper van de tegenstander tot man van de wedstrijd te maken. Maar het afwerken moet beter.”



United heeft Champions League-voetbal in eigen hand. ,,De lat moet hoog blijven. Ik heb gehoord dat het bij United nooit makkelijk gaat. Maar we moeten het ticket wel over de streep trekken. Iedere wedstrijd zullen we klaar moeten zijn om te strijden en te vechten.”