Ten Hag hard voor Manchester United na kansloze nederlaag: ‘Newcastle was hongeriger en gretiger’

Botman: ‘Trainer laat ons geloven in eigen kunnen’

Sven Botman kwam afgelopen week niet in actie bij Oranje door een voedselvergiftiging die hij opliep in Zeist, maar stond er vanavond direct weer bij zijn club. ,,Dit voelt heel lekker. Als ik terugkijk op die verloren League Cup-finale voelt dit extra lekker. Dat we nu over Manchester United heen gaan naar de derde plek maakt het helemaal mooi”, vertelde Botman bij Viaplay, waar hij naast zijn oude trainer Frank de Boer stond en de complimenten kreeg voor zijn goede spel. Vanavond hield Newcastle United al voor de dertiende keer in 27 competitieduels de nul achterin.



,,Er is geen geheim. We doen het als team. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iedereen zo duidelijk aan hetzelfde plan werkt. Het is heel moeilijk voor onze tegenstanders om er doorheen te komen. We doen het echt samen bij dit team. Onze trainer is ook heel belangrijk. Eddie Howe is heel veeleisend, maar weet kwaliteiten uit spelers te halen waarvan ze zelf niet eens wisten dat ze ertoe in staat waren. Dat geloof in eigen kunnen is heel belangrijk.”