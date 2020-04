Ten Hag niet meer in beeld bij Bayern München, Flick tekent bij

Tot 2023De kogel is door de kerk. Trainer Hansi Flick van Bayern München verlengt zijn contract tot 2023. Daardoor is Ajax-coach Erik ten Hag niet meer in beeld in Beieren.

Flick nam begin november het stokje over van Niko Kovac die door tegenvallende resultaten de laan werd uitgestuurd. Aanvankelijk zou hij twee duels aan het roer staan, daarna tot Kerst en uiteindelijk tot het eind van het seizoen. Maar een opvolger, Erik ten Hag en Mark van Bommel werden in die periode genoemd, kwam niet.

Onder Flick krabbelde Bayern weer op richting de koppositie in de Bundesliga. Der Rekordmeister is als enige Duitse club nog op drie fronten actief: de beker, de competitie en de Champions League. Flick zelf kijkt uit naar de toekomst, zo laat hij weten. ,,Samen met de directie hebben we de lijnen uitgezet en ik weet zeker dat we veel zullen bereiken.”

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge zegt op de website van de club blij te zijn met het bijtekenen van Flick. ,,Het team heeft grote stappen onder hem gemaakt en speelt attractief voetbal. Dat is ook aan de resultaten terug te zien. We zijn ervan overtuigd dat we met Hansi ook in de toekomst onze doelen zullen behalen.”