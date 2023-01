Ten Hag nuchter na zege op City: ‘We zitten op de goede richting’

Na operaties en chemokuren gloort eindelijk de ‘Gelbe Wand’ voor Sébastien Haller

Sébastien Haller heeft weer minuten gemaakt in een voetbalwedstrijd. De spits, die de strijd tegen teelbalkanker momenteel achter zich heeft gelaten, viel dinsdagmiddag in tijdens een oefenwedstrijd in Marbella tussen Borussia Dortmund en Fortuna Düsseldorf.

10 januari