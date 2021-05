Tete en Kongolo gedegradeerd uit de Premier League na pijnlijke thuisnederlaag

Met Tete in de basis mochten The Cottagers thuis absoluut niet verliezen van concurrent Burnley, dat maandagavond aan de wedstrijd begon met negen punten meer dan Fulham. Bij een gelijkspel of een zege was er voor de thuisploeg nog een (weliswaar kleine) kans op handhaving, maar zo ver kwam het niet. Ashley Westwood maakte er tien minuten voor de pauze 0-1 van, Chris Wood maakte er op slag van rust zelfs 0-2 van. Daarmee was het laatste beetje lucht wel uit de longen van Fulham geperst.