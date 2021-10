Thiago Silva lovend over Ajax-aanvaller Antony: ‘Ik heb nog nooit zoiets gezien’

Thiago Silva speelde zondag zijn honderdste wedstrijd voor het Braziliaanse elftal. De 37-jarige verdediger is onder de indruk van de nieuwe lichting in de Seleção . In een interview met de Braziliaanse krant UOL Esporte prijst hij vooral Ajacied Antony en Leeds-speler Raphinha.

Antony zit voor het eerst bij de selectie van het Braziliaanse elftal. Bij zijn debuut tegen Venezuela kwam de 21-jarige vleugelaanvaller van Ajax ook direct tot scoren. Thiago Silva, die later in de wedstrijd inviel, was erg te spreken over de debutanten. Het duel met Venezuela werd met 3-1 gewonnen.

,,Die jongens toonden een kwaliteit die ik nauwelijks heb gezien in de ruim tien jaar dat ik in het Braziliaanse elftal zit”, zei de ervaren Chelsea-speler. ,,Het is echt gaaf om te zien hoe Raphinha en Antony binnenkomen en zich gelijk laten zien. Ze kunnen nog beter leren samen spelen, maar de individuele klasse is van een hoog niveau.”

Volledig scherm Antony viert zijn doelpunt met Raphinha © REUTERS

Afgelopen zondag kwamen de Brazilianen niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Colombia. Antony en Raphinha vielen pas in de loop van de tweede helft in. ,,Als we hadden gewonnen, dan hadden we nu veel meer over hen gesproken", zei Thiago Silva.

Zowel Antony als Raphinha zit bij de selectie voor de wedstrijd tegen Uruguay donderdagnacht.

