Thomas Letsch werd voor gek verklaard, maar is nu een held in Bochum: ‘Dit is een fabelachtige prestatie’

Hier is Thomas Letsch (54) thuis. Met VfL Bochum heeft hij zijn eigen wonder bewerkstelligd. De handhaving in de Bundesliga. Tegen alle verwachting in, met de kleinste begroting in de competitie én ook nog eens terugkomend uit schier kansloze positie. Als instapper vanuit Vitesse bovendien, in september van het vorige jaar. Als grote onbekende in Duitsland.