Thomas Tuchel debuteert met Bayern München tegen oude club Borussia: ‘Grotere uitdaging is er niet’

Thomas Tuchel heeft bij zijn presentatie als nieuwe trainer van Bayern München de lat hoog gelegd. ,,Dit is een van de beste clubs ter wereld, winnen zit in het DNA van Bayern München. De club heeft een van de beste en meest getalenteerde selecties van Europa samengesteld. Met deze ploeg kan je alles winnen en daarom ben ik ook hier, om alle prijzen te winnen”, zei Tuchel.

De 49-jarige Duitser werd vrijdag aangesteld als opvolger van Julian Nagelsmann, die moest vertrekken omdat Bayern de afgelopen maanden wisselvallig presteerde in de Bundesliga. De club van de Oranje-internationals Matthijs de Ligt, Daley Blind en Ryan Gravenberch raakte vorige week door een nederlaag bij Bayer Leverkusen (2-1) de eerste plaats in de Bundesliga kwijt aan Borussia Dortmund. Volgende week zaterdag staan Bayern en Dortmund in München tegenover elkaar bij het debuut van Tuchel.

,,Een grotere uitdaging om mee te beginnen is er niet”, zei Tuchel over het duel met de club waarvoor hij tussen 2015 en 2017 werkte. ,,Dit is de belangrijkste wedstrijd in het Duitse voetbal. En de stand op de ranglijst geeft hier nog eens een extra dimensie aan.”

Tuchel won in het seizoen 2016/2017 de beker met Borussia Dortmund, waarna hij nog werkzaam was voor Paris Saint-Germain en Chelsea. Met laatstgenoemde club won hij in 2020/2021 de Champions League, een kunstje dat hij met Bayern München graag zou herhalen. Bayern schakelde in de achtste finales Paris Saint-Germain uit en speelt in de kwartfinale tegen Manchester City. Mochten Tuchel en consorten die horde nemen, wacht in de halve finale een duel met de winnaar van Real Madrid - Chelsea.

Niet in paniek

Tuchel ondertekende nu in München een contract tot de zomer van 2025 en de Duitser had naar eigen zeggen verwacht dat hij weer ergens in het buitenland aan de slag zou gaan. ,,Ik was heel verrast toen Bayern belde.” De directeuren Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic verklaarden dat ze het na de nederlaag tegen Leverkusen noodzakelijk vonden om in te grijpen. ,,We zijn niet in paniek, maar het is onze plicht en opdracht om voor sportieve successen te zorgen”, zei Kahn. Salihamidzic wees erop dat Bayern afgelopen jaar ook al twee periodes had met wisselvallige prestaties. ,,En nu hebben we vijf van de laatste tien competitiewedstrijden niet gewonnen. Daar kunnen wij niet tevreden over zijn.”

De cijfers van de Bundesliga

Programma en uitslagen Bundesliga

Stand Bundesliga

