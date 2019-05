Tien jaar Robben bij Bayern München: Van Arjen Floppen tot Fussbalgott

Brøndby - Midtjylland Keeper die vorige week broertje verloor eist heldenrol op in bekerfina­le

17 mei FC Midtjylland heeft voor de vijfde keer in de clubhistorie de Deense beker veroverd. De huidige nummer 2 van Denemarken kwam in de huidige speeltijd niet verder dan 1-1 tegen Brøndby IF, maar maakte de klus in de strafschoppenreeks af. Met name bij doelman Jesper Hansen was de ontlading groot.