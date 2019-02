Tien topwedstrijden in vijf dagen; hier kun je je op verheugen

Woensdag 20.45 uur: Ajax - Feyenoord

Exact een maand na de historische 6-2 staan Feyenoord en Ajax opnieuw tegenover elkaar in de Kuip, nu in de halve finale van de KNVB-beker. Feyenoord stelt in de eredivisie flink teleur, maar stijgt in topduels steeds boven zichzelf uit en wint met nog twee bekerzeges voor de derde keer in vier seizoenen de KNVB-beker. Ajax gaat dit seizoen vol voor de eerste landstitel sinds 2014, maar won de beker ook al negen jaar niet meer. Donderdagavond is de tweede halve finale tussen Willem II en AZ. De Tilburgers wonnen zondag nog met 2-1, maar AZ was daarvoor bezig aan een indrukwekkend 2019. De finale is dit jaar op zondag 5 mei.

Robin van Persie scoorde vorige maand twee keer in de 6-2 zege op Ajax.

Woensdag 21.00 uur: Real Madrid - FC Barcelona

Een kwartier na de aftrap bij de Nederlandse Klassieker begint in Spanje de 274ste editie van El Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona. De heenwedstrijd in de halve finale van de Copa del Rey eindigde drie weken geleden in een 1-1 gelijkspel in Camp Nou, nu strijden de Spaanse grootmachten om een ticket voor de Spaanse bekerfinale op zaterdag 25 mei in Sevilla. Lionel Messi zal deze keer ongetwijfeld wel in de basis beginnen, want de Argentijn scoorde al 26 keer in 39 duels tegen Real Madrid.

Woensdag 21.00 uur: Chelsea - Tottenham Hotspur

Geen bekervoetbal in Engeland, maar een midweekse speelronde in de Premier League. Titelkandidaten Liverpool (thuis tegen Watford) en Manchester City (thuis tegen West Ham United) kunnen zich geen puntenverlies veroorloven, maar ook bij nummer zes Chelsea staat de druk er vol op. Kort na de rel met keeper Kepa Arrizabalaga en coach Maurizio Sarri keert Chelsea alweer terug naar Wembley, waar nummer drie Tottenham Hotspur wacht.

Zaterdag 13.30 uur: Tottenham Hotspur - Arsenal

De huidige nummer drie en vier van de Premier League openen een heuse 'supersaturday'. Behalve de nummers drie en vier van de Engelse competitie zijn Tottenham Hotspur, dat na Chelsea-uit dus twee Londense derby's in vier dagen speelt, en Arsenal bovenal aartsrivalen. Het gat tussen beide ploegen bedraagt zeven punten in het voordeel van de Spurs (60 punten), dat samen met Liverpool (66 punten) en Manchester City (65 punten) strijdt om de titel. Arsenal (53 punten) is daarentegen weer in een hevige strijd met Manchester United (52 punten) en Chelsea (50 punten) verwikkeld om een plek bij de bovenste vier.

Arsenal - Tottenham Hotspur.

Zaterdag 18.30 uur: Borussia Mönchengladbach - Bayern München

Bayern München is zoals bekend weer helemaal terug in de Duitse titelrace. De achterstand op koploper Borussia Dortmund is teruggeschroefd tot drie punten. Zaterdag ligt echter een potentiële misstap op de loer. Borussia Mönchengladbach draait namelijk ook een uitstekend seizoen en staat derde. Al moet wel gezegd worden dat Die Fohlen met een vormdip kampen. De laatste drie wedstrijden werden niet gewonnen en de laatste twee thuiswedstrijden gingen zelfs allebei met 0-3 verloren tegen Hertha BSC en VfL Wolfsburg.

Volledig scherm Kevin Strootman tijdens een eerdere editie van de Romeinse derby. © AFP Zaterdag 20.30 uur: Lazio - AS Roma

Ook in de Italiaanse Serie A staat zaterdag een heuse derby op het programma. En wel de Derby della Capitale tussen Lazio en AS Roma. De Romeinse ploegen staan vijfde (AS Roma) en zesde (Lazio) op de ranglijst terwijl een plek bij de eerste vier recht geeft op deelname aan de Champions League. Het is dus niet alleen de Romeinse eer die zaterdagavond op het spel staat in het Stadio Olimpico.



Zaterdag 20.45 uur: Real Madrid - FC Barcelona

De tweede Clásico in vier dagen tijd! Wie er vanavond ook door de ander uit de Copa del Rey wordt geknikkerd: zaterdag is het meteen paybacktime. Het competitieduel is voor Real Madrid bovendien een laatste strohalm als het om titelaspiraties gaat. Barça is koploper en heeft negen punten meer dan de Madrilenen. Wordt de titelstrijd weer een beetje spannend of haakt Real Madrid definitief af?

Zaterdag 21.30 uur: FC Porto - Benfica

En als we het dan toch over een titelstrijd hebben: in Portugal gaat die dit seizoen zoals wel vaker tussen FC Porto (57 punten) en Benfica (56 punten). Nummer drie Braga (49 punten) en het Sporting Portugal van coach Marcel Keizer (46 punten) lijken de laatste weken definitief te zijn afgehaakt. Als koploper FC Porto voor het eerst sinds 20 september 2015 weer eens in eigen huis weet te winnen van de ploeg uit Lissabon deelt die ploeg ook de laatste overgebleven concurrent een gevoelige tik uit. Niets lijkt dan nog een tweede titel op rij in de weg te staan voor FC Porto.

Volledig scherm Virgil van Dijk scoort tegen Everton. © Getty Images Zondag 17.15 uur: Everton - Liverpool

De Merseyside derby komt dit seizoen op een wel heel cruciaal moment. Zoals gezegd is Liverpool in een titanenstrijd met Manchester City (en ook nog een beetje Tottenham Hotspur) beland om de titel in de Premier League. The Reds willen eindelijk weer eens die titel, voor het eerst sinds 1990. Bij de rivaal in het blauw zullen ze met alle plezier een deuk in die titelaspiraties willen rammen. Bovendien is het voor Everton alweer een tijdje geleden dat de concurrent verslagen werd: 17 oktober 2010 (2-0). Het is de enige overwinning van Everton in de laatste 28 (!) edities van de Merseyside derby. Een mooier moment voor een nieuwe winstpartij op de rivaal lijkt er niet te bestaan voor The Toffees.