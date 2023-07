Tijjani Reijnders maakt officieus debuut voor AC Milan bij nederlaag tegen Real Madrid

Mark van Bommel kan derde prijs pakken met Royal Antwerp: ‘Ik tel al mijn Supercups mee hoor’

Nadat Mark van Bommel eind vorig seizoen zijn eerste twee prijzen won als trainer door met Royal Antwerp FC de Belgische dubbel te pakken, kan hij morgen al zijn volgende prijs winnen. In het Bosuilstadion in Antwerpen komt zondagavond (18.00 uur) verliezend bekerfinalist KV Mechelen op bezoek in de strijd om de Belgische Supercup, maar bij Steven Defour lijkt er weinig geloof en enthousiasme.