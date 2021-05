Tissoudali pakt met AA Gent ten koste van Druijf ticket Conference League

Vanavond Chelsea-Leicester Krankzin­nig seizoen Premier League nadert climax: berooft Wijnaldum Ziyech van CL-tic­ket?

18 mei Drie clubs in Engeland strijden om twee plekken in het voetbalwalhalla: voor Chelsea, Leicester City en Liverpool is er alles aan gelegen zich tijdens de slotweek van de competitie te plaatsen voor de Champions League. Chelsea en Leicester City nemen het vanavond in een rechtstreeks duel tegen elkaar op.