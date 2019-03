Titel lonkt voor PSG na zege op Toulouse

Terug aan kop Liverpool dankzij knullige eigen goal langs Spurs in beladen topper

31 maart Liverpool staat weer bovenaan in de Premier League. In een topper waar veel vanaf hing, werd Tottenham Hotspur door een uiterst knullige eigen goal in de slotfase verslagen (2-1) en verwijzen de Reds Manchester City voor even terug naar de tweede plek.