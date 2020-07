Topscorer van EK 2004 stopt met voetballen

,,Ik heb zoveel pijn, dat ik niet meer kan spelen en trainen", zegt de aanvoerder van Banik Ostrava, die in 2005 met Liverpool de Champions League won.



Met 41 doelpunten is Baros na Jan Koller (55 goals) de meest trefzekere international ooit in het Tsjechische elftal. Op het EK 2004 scoorde spits onder meer in de gewonnen groepswedstrijd tegen Oranje (3-2) in wat het duel werd van de beroemde wissel van Arjen Robben, die toen ondanks een hoofdrol om onverklaarbare redenen door bondscoach Dick Advocaat naar de kant werd gehaald. Griekenland bleek in de halve finale na verlenging te sterk voor de Tsjechen.