Toptalent Ansu Fati tekent megacontract bij Barça met afkoopsom van een miljard euro

Ansu Fati heeft met Barcelona een mondeling akkoord bereikt over de verlenging van zijn contract, zo maakte de club woensdagavond bekend. Het contract van de 18-jarige speler liep af, maar is tot en met maar liefst 2027 verlengd voor een megabedrag.

In het aflopende contract van Fati, geboren in Guinee-Bissau, stond de optie om het contract met twee jaar te verlengen, maar Barcelona wilde een langere verbintenis met het supertalent aangaan. Dat is nu, net als vorige week met Pedri lukte, afgerond. De afkoopsom bedraagt net als bij Pedri maar liefst een miljard euro.

Fati maakte al op tienjarige leeftijd de overstap van de jeugdopleiding van Sevilla naar Barcelona. In 2019 maakte hij tegen Real Betis zijn debuut in het eerste. Amper een maand later maakte hij al zijn eerste doelpunt, waarmee hij met een leeftijd van 16 jaar en 304 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit is voor Barcelona.

De contractverlenging van Fati is een flinke opsteker voor Koeman en volgt na de eerste overwinning in de groepsfase van de Champions League. Dinamo Kiev werd in eigen huis met 1-0 verslagen door een doelpunt van Gerard Piqué. Fati kwam in de tweede helft in het veld voor Luuk de Jong.



Bekijk hieronder de samenvatting van Barcelona tegen Dinamo Kiev.