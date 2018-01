Tottenham Hotspur laat dure punten liggen in Southampton

Tottenham Hotspur heeft in de strijd om een plek bij de bovenste vier in de Premier League dure punten laten liggen. De uitwedstrijd bij Southampton eindigde in 1-1. Davinson Sánchez passeerde na een kwartier zijn eigen doelman Michel Vorm, maar drie minuten later trok Harry Kane de stand alweer gelijk.