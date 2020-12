Tottenham Hotspur laat punten liggen in aanloop naar topper bij Liverpool

Tottenham Hotspur kwam na 23 minuten spelen voorsprong op Selhurst Park, waar voor het eerst sinds begin maart weer 2000 fans van Crystal Palace welkom waren. Heung-Min Son gaf de assist, waar die rollen dit seizoen al tien keer omgedraaid waren. Jeffrey Schlupp maakte in de 81ste minuut de 1-1 namens Crystal Palace. De Spaanse doelman Vicente Guaita, die bij de 0-1 werd verrast door Kane, voorkwam in de slotfase nog twee keer een doelpunt van Spurs. Vooral zijn redding op de vrije trap van Eric Dier was erg knap.



Linksback Patrick van Aanholt deed de hele wedstrijd mee bij het team van Roy Hodgson, die Jaïro Riedewald in de 73ste minuut in liet vallen voor middenvelder Luka Milivojevic. Mourinho haalde Steven Bergwijn na 85 minuten naar de kant voor Dele Alli.



Tottenham Hotspur komt door het gelijkspel op 25 punten uit twaalf duels. Dat is een punt meer dan Liverpool, dat om 17.30 uur met Georginio Wijnaldum in de basis aftrapt in de uitwedstrijd bij Fulham, de nummer 17 van de Premier League. Bij de ploeg van Scott Parker ontbreken de Nederlandse verdedigers Kenny Tete en Terence Kongolo met blessures. Het door blessures geteisterde Liverpool moet het de komende weken ook doen zonder Diogo Jota, de Portugese aanvaller die negen keer scoorde in zijn eerste zeventien duels voor The Reds.