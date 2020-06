Tottenham Hotspur leent 195 miljoen vanwege coronacrisis

Depay en PS­V-aanvoerder Dumfries bij demonstra­tie in Rotterdam

9:21 Twee dagen na zijn aanwezigheid op de Amsterdamse Dam demonstreerde Memphis Depay woensdagavond ook in Rotterdam tegen racisme. ,,Ik voelde in mijn hart dat ik er moest zijn”, zei de spits van het Nederlands elftal in het televisieprogramma Beau op RTL 4. ,,Ik zie wat er in Nederland gebeurt en ervaar het sinds ik klein ben.” Ook PSV-aanvoerder Denzel Dumfries demonstreerde in Rotterdam.