Tottenham in beroep tegen ‘ongelooflijke’ rode kaart Son

De beelden van de overtreding gingen de wereld over. Son barstte in tranen uit toen hij zag wat hij bij zijn tegenstander had veroorzaakt. De Zuid-Koreaan kreeg aanvankelijk slechts geel van scheidsrechter Martin Atkinson, maar die beslissing werd op last van de VAR teruggedraaid.



Rood vinden ze bij Spurs echter een te zware straf. Volgens manager Mauricio Pochettino was Son niet van plan om Gomes te blesseren. De zware blessure van de Everton-speler zou volgens hem zijn ontstaan toen hij na de tackle op Spurs-verdediger Serge Aurier botste. ,,Het was duidelijk dat het nooit de intentie was van Son om het probleem te veroorzaken dat later ontstond’, aldus Pochettino. ,,Het is ongelooflijk om dan een rode kaart te zien.’’