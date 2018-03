Touré komt niet opdagen bij Ivoorkust

Maradona: Messi en ik hebben dezelfde eigenschappen

9:51 In Basel nam een team van Maradona het op tegen een ploeg van ManUnited-coach José Mourinho. De wedstrijd was ter gelegenheid van WK-sponsor Hublot. Diego Maradona had op de persconferentie aardige teksten: ,,Messi en ik hebben dezelfde eigenschappen.''