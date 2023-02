Trabzonspor op emotionele avond in teken van aardbeving naar zege in Conference League

De wedstrijd stond in het teken van de grote aardbevingsramp in Turkije. Trabzonspor doneert de opbrengst van de verkoop van de bijna 40.000 tickets aan de overlevenden. Voor aanvang van het duel werd op de tribunes een groot spandoek onthuld waarop een hulpverlener was afgebeeld die een baby onder de puinresten vandaan haalt. In het stadion wapperden ook vele vlaggen van andere Turkse clubs, met als boodschap: ,,We zullen allemaal samen zijn.”