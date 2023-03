Traditioneel relletje bij Frankrijk voor duel met Oranje, maar Mbappé zegt Griezmann wel te begrijpen

Na een traditioneel relletje beginnen de Franse voetballers vrijdag met een thuiswedstrijd tegen het Nederlands elftal aan een campagne die ze een derde Europese titel moet opleveren. Kylian Mbappé is de nieuwe aanvoerder van de nationale ploeg. Volgens veel Franse media valt dat bijzonder slecht bij Antoine Griezmann, die zelf aanvoerder had willen worden. Mbappé begrijpt de aanvaller van Atlético Madrid, al goed voor 117 interlands, wel.

Didier Deschamps liet eerder deze week al zijn voorkeur voor Mbappé doorschemeren. ,,Hij kan behalve goed voetballen ook uitstekend communiceren”, zei de bondscoach. ,,Hij zou het heel goed kunnen.”

De 24-jarige Mbappé is de grote vedette van de tweevoudig wereld- en Europees kampioen. De aanvaller trof eind vorig jaar maar liefst drie keer doel tegen Argentinië in de WK-finale (3-3) en scoorde ook nog eens vanaf elf meter tijdens een noodzakelijke strafschoppenserie. Toch mocht zijn Lionel Messi, zijn ploeggenoot bij Paris Saint-Germain, de wereldbeker in ontvangst nemen.

Mbappé liet zich begin van dit jaar horen, nadat Deschamps zijn contract tot en met het WK in 2026 had verlengd. De oud-voetballer is al sinds 2012 bondscoach en leidde de nationale ploeg naar de wereldtitel (2018) en winst van de Nations League (2021). Veel Fransen zagen hem liever plaatsmaken voor Zinédine Zidane. ,,Maar waarom zou ik contact met Zidane opnemen?”, reageerde de toenmalige voorzitter Noël Le Graët van de Franse voetbalbond. ,,Wat zou ik hem moeten zeggen? Hallo meneer, maak je geen illusies. Kijk maar verder, want ik ben net een contract overeengekomen met Deschamps?”

‘Zidane is Frankrijk. Zo gaan we niet om met legendes zoals hij’, leidde Mbappé met een boodschap op zijn sociale media het vertrek van Le Graët in. De afgetreden voorzitter is inmiddels ook beschuldigd van seksuele intimidatie. Relletjes of schandalen zijn dan ook nooit ver weg bij de Franse ploeg. Karim Benzema maakte na het WK in Qatar bekend dat hij nooit meer wil uitkomen voor Les Bleus, nadat de spits eerder lang niet welkom was geweest vanwege zijn rol in een afpersingszaak rond een seksvideo. Paul Pogba werd vorig jaar nog door zijn eigen broer gechanteerd.

,,Ik heb met Antoine gesproken", zei Mbappé in aanloop naar het duel met Oranje. ,,Hij was teleurgesteld en eerlijk gezegd is dat heel begrijpelijk. In zijn situatie zou ik dezelfde reactie hebben gehad. Hij is misschien wel de belangrijkste speler van het Didier Deschamps-tijdperk.” ,,Antoine wordt gewaardeerd en geliefd door de hele groep, het zou zonde zijn om geen gebruik te maken van zijn ervaring. We zullen hand in hand gaan om dit Franse team te laten winnen. Ik wil een captain zijn die zich inzet om iedereen het best te laten renderen. Wat voor aanvoerder iemand is, hangt af van zijn persoonlijkheid.”

Van de laatste zeven ontmoetingen met de vicewereldkampioen verloor Oranje er vijf. Twee van die duels gingen gewonnen. Nederland declasseerde Frankrijk op het EK van 2008 (4-1). Met Ronald Koeman op de bank was Nederland de Fransen in 2018 ook de baas in de Nations League (2-0).

Poll Wat kan een gehavend Oranje op bezoek bij Frankrijk?

Oranje begint met een gelijkspel

Niets, dat wordt een kansloze nederlaag (69%)

Oranje begint met een gelijkspel (19%)

Nederland wint gewoon in Parijs (12%)

