‘Trage en onhandige’ Virgil van Dijk gefileerd in Engelse media, Domino’s Pizza neemt Darwin Nuñez op de hak

In de Daily Mail kreeg Van Dijk een 4,5 voor zijn spel in de eerste helft. ‘Virgil van Dijk zag er traag en onhandig uit. Hij was een van de gewisselden’, schreef de krant. The Sun was ook hard: ‘Geen enkel ego werd meer beschadigd dan dat van Virgil Van Dijk – ooit geprezen als de beste verdediger ter wereld, maar tijdens de rust eruit gehaald door Klopp, die bij de rust drie wissels doorvoerde in een wanhopige poging zijn ploeg te herstellen van een beangstigende eerste helft.’

Liverpool Echo beoordeelde het optreden van de Nederlander met een 5. ‘Het oogde niet comfortabel.’ Daar kon de Evening Standard zich in vinden. ‘Hij werd aan de linkerkant van de verdediging een paar keer eenvoudig geklopt, dus was zijn wissel in de rust niet verrassend.’

Mentaliteitsmonsters

‘Vaarwel aan de mentaliteitsmonsters’, schrijft The Telegraph. ‘Liverpool werd getreiterd en tactisch overrompeld door Brentford. Wat is er met Liverpool aan de hand?’ Daar sloot The Times zich bij aan. ‘Liverpool kan zich eigenlijk geen fout meer veroorloven. Ze moeten zich nu echt gaan herpakken om de strijd om de vereiste plek in de top vier te bemachtigen.’

Volledig scherm Virgil van Dijk. © ANP / EPA Liverpool Echo denkt dat Liverpool blij moet zijn dat Cody Gakpo op weg is naar speelminuten bij de topclub. De 23-jarige aanvaller werd deze winter overgenomen van PSV, maar zat nog niet bij de wedstrijdselectie. ‘Zijn komst zal op zijn minst iets bieden om een einde te maken aan de lijdensweg, maar het aantrekken van een middenvelder van topkwaliteit blijft noodzakelijk. Dat is al maanden duidelijk.’

Jamie Carragher, die analyticus was bij Sky Sports, zag Liverpool veruit het meeste balbezit hebben. Toch kreeg de topclub drie treffers om de oren. ,,Ik weet niet of assistent-coach Pepijn Lijnders hier invloed op heeft. Misschien is dit wel de Nederlandse manier van denken, altijd maar de bal willen hebben. Maar misschien zijn tegenstanders ook wel beter op ze ingespeeld.’’

Darwin Núñez

De beheerder van het Twitteraccount van Domino’s Pizza in het Verenigd Koninkrijk is geen fan van Darwin Núñez. De Uruguayaanse aanvaller van Liverpool is al enige tijd onderwerp van veel kritiek en maandag laaide die weer op nadat Núñez in de uitwedstrijd tegen Brentford enkele opgelegde kansen had gemist.

‘Het spijt ons als we wat bestellingen hebben gemist vanavond, deze jongen werkt hier vanavond voor het eerst’, twitterde Domino’s Pizza UK maandagavond, met daarbij een foto van de Uruguayaanse voetballer. Núñez kwam afgelopen zomer over van het Portugese Benfica voor een bedrag van rond de 80 miljoen euro. Hij scoorde dit seizoen in de Premier League vijf keer, maar de laatste drie duels bleef een doelpunt uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.