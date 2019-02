'Trage rechtsback' Virgil van Dijk begon als afwasser

,,Voordat ik mijn eerste contract tekende, werkte ik als afwasser in een restaurant in Breda”, vertelt Van Dijk in gesprek met de BBC. ,,Ik trainde op maandag, dinsdag en donderdag en speelde dan iedere zaterdag een wedstrijd. Op woensdag- en zondagavond werkte ik van zes uur tot middernacht.”

Op zaterdagavond was hij vrij en dan ging hij vaak Breda in. ,,Ik werkte omdat ik op zaterdagavond wat wilde kunnen uitgeven in de stad”, aldus Van Dijk. ,,Ik verdiende misschien 350 euro per maand en was daar zo gelukkig mee. Dan trakteerde ik vrienden bij de McDonald's.”

Op jonge leeftijd kon Van Dijk niet rekenen op de interesse van grote clubs. Een profcarrière leek zelfs lange tijd niet eens haalbaar. ,,Ik was niet lang, tot ik een groeispurt kreeg. Op mijn zestiende was mijn jongere broertje zelfs groter. In de zomer waarin ik zeventien werd, groeide ik achttien centimeter”, aldus de aanvoerder van Oranje.



,,Mijn knie was instabiel en ik had groeiproblemen. Na hulp van fysiotherapeuten en een herstelperiode van zes weken begon ik pas goed te spelen. Maar op mijn zestiende was ik nog een trage rechtsback en niet goed genoeg om in het centrum te spelen.”