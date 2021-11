Trainer Dortmund ziet ‘nog steeds aanpassingsproblemen’ bij Donyell Malen: ‘Daar werken we hard aan’

,,We merken dat Donyell nog altijd wat last van aanpassingsproblemen heeft. In de één-op-één zijn zijn kracht en snelheid nog niet helemaal zichtbaar geweest. Zijn sterke punten komen er nog niet altijd uit”, zei Rose in aanloop naar het duel van zaterdag met RB Leipzig.

,,Donyell was niet helemaal fit toen hij hier kwam, maar werd wel steeds fitter. Met zijn goal tegen Sporting is hij heel belangrijk geweest voor ons. Het is nu zaak dat hoge niveau over een langere tijd vast te houden. Daar werken we hard aan. Donyell heeft onze volledige steun.”

Malen trad woensdag met Dortmund in de Champions League aan tegen Ajax. De aanvaller begon op de bank en viel een kwartier voor tijd in. Na afloop vertelde hij dat hij ziek was geweest in aanloop naar het duel.