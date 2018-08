Trainer Lopetegui roemt collectief bij Real na vertrek Ronaldo

,,Ik denk dat het spelen als hecht team de sleutel is die ons naar succes kan leiden'', zei middenvelder Casemiro zondag na de zege van 4-1 van Real op Girona in de Spaanse competitie. ,,Dat hebben we in deze wedstrijd laten zien. Als iedereen daarvan doordrongen is en als we ook allemaal met de juiste mentaliteit spelen, kunnen we opnieuw hoge ogen gooien.''