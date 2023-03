Tranen, vuurwerk en totale gekte: uitzinnige Argentijnen onthalen superheld Lionel Messi en andere wereldkampioenen

Voormalig Juventus-spe­ler moet plassen en krijgt rood: ‘Ik hoopte op geel’

De Italiaanse voetballer Cristian Bunino heeft een rode kaart gekregen voor het urineren aan de rand van het veld. Dat gebeurde in de wedstrijd tussen Lecco en Piacenza in de Serie C, de derde divisie.