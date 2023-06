Transferwaardes Donyell Malen en Mickey van de Ven schieten omhoog na topseizoen in Bundesliga

Met samenvatting Dramati­sche ontknoping in Spanje: Deportivo Alavés promoveert door rake penalty in minuut 129

Deportivo Alavés keert na één jaar afwezigheid weer terug in La Liga. Het team van trainer Luis García Plaza won de beslissende wedstrijd in de play-offs bij Levante met 0-1 door een rake penalty in de 129ste minuut. De eerste ontmoeting tussen de twee clubs was doelpuntloos geëindigd.