TT: Barça bereidt bod op Coutinho voor, Pastore wil weg bij PSG

Eerder in deze rubriek meldden we al dat Philippe Coutinho in Barcelona een huis aan het zoeken is. The Mirror weet dat FC Barelona van plan is om ruim 115 miljoen euro neer te tellen voor de 25-jarige Braziliaanse middenvelder van Liverpool. De transfer zou komende week wel eens in een stroomversnelling kunnen raken, weet de krant.



Coutinho voetbalt sinds 2013 voor The Reds en heeft er nog een contract tot medio 2022.