Tuchel gelooft in halve finales Champions League met Bayern, ‘Maar het zou bijna een wonder zijn’

Thomas Tuchel heeft de hoop op een plek in de halve finales van de Champions League met Bayern München nog niet opgegeven. ,,Het gaat erom dat we erin geloven. Geloven is wat anders dan dromen”, aldus de Duitser, die woensdag met zijn elftal een achterstand van 3-0 uit de eerste wedstrijd tegen Manchester City moet goed zien te maken.

,,De vonk moet morgen overspringen bij ons, daar zijn we verantwoordelijk voor”, vervolgde de 49-jarige Tuchel, die weer de beschikking heeft over de van een blessure teruggekeerde aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting. ,,Kleine momenten kunnen beslissende momenten zijn. Als het ons lukt de halve finale te bereiken, zou dat bijna een wonder zijn.”

De Franse verdediger Benjamin Pavard wil zich ook nog niet gewonnen geven. ,,We hebben in het verleden gezien dat een comeback zoals we nu nodig hebben mogelijk is. We weten, met het publiek achter ons, waartoe we in staat zijn.”

Verdediger Dayot Upamecano blunderde in de eerste ontmoeting met Manchester City. Hij begint woensdag wel weer in het basiselftal. ,,Die ene fout is genadeloos afgestraft. Maar we hebben allemaal het volledige vertrouwen in Dayot. We steunen hem, want hij is nog jong en heeft veel potentie”, zei Tuchel.

Sadio Mané keert terug in de selectie. De Senegalese aanvaller ontbrak om disciplinaire redenen zaterdag tegen Hoffenheim (1-1), omdat hij na het eerste duel met de Engelsen ruzie kreeg met medespeler Leroy Sané. Hij zou een klap in het gezicht van Sané hebben gegeven.

Programma Champions League

