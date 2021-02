Tuchel ziet Chelsea opnieuw winnen zonder Ziyech

Tuchel begon op 27 januari als coach van Chelsea met de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Bij het 0-0 gelijkspel op Stamford Bridge deed Ziyech toen nog 82 minuten mee, maar de Marokkaans international kon het verschil niet maken bij het debuut van zijn nieuwe coach. Vier dagen later zat Ziyech niet bij de selectie in de thuiswedstrijd tegen Burnley (2-0 winst) en afgelopen donderdag bleef Ziyech ook al de hele wedstrijd op de bank, toen Chelsea met 0-1 won in de Londense derby bij Tottenham Hotspur door een rake strafschop van Jorginho.

Chelsea kwam vanavond op Bramall Lane in Sheffield na 43 minuten spelen op voorsprong. Mason Mount schoot raak na een mooie aanval, de assist was van Timo Werner. De Duitse spits stond voorin naast Olivier Giroud, met Mount in de rug van de twee aanvallers. Reece James en Ben Chilwell waren vanavond de mannen op de flanken voor Tuchel, die ervoor heeft gekozen om Chelsea in een 3-4-3 of vanavond dus een 3-4-1-2 systeem te laten spelen. Daarin is voorlopig dus geen plek voor Ziyech.