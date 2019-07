Tunesië probleemloos als laatste naar halve finales

Tunesië liet een helft lang Madagaskar in de waan dat een volgende stunt mogelijk was. Maar kort na de hervatting sloeg de ploeg van de Franse bondscoach Alain Giresse toe. De bal belandde na een uithaal van Ferjani Sassi via de billen van verdediger Thomas Fontaine achter doelman Melvin Adrien. Kort daarna viel de 2-0. Adrien wist nog wel het schot van Wahbi Khazri te keren, maar de doelman van Madagaskar was kansloos op de inzet die volgde van Youssef Msakni. De derde goal viel in blessuretijd; Naïm Sliti trof doel na een snelle uitbraak.



Tunesië neemt het zondag in de halve finales op tegen Senegal. De andere halve finale gaat tussen Nigeria en Algerije, dat vrijdag na strafschoppen Ivoorkust verschalkte.