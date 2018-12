Tunesië stelt Giresse aan als bondscoach

Het is alweer de zesde keer dat de 47-voudig international aan de slag gaat als bondscoach. In september vorig jaar nam hij ontslag bij Mali, zijn laatste werkgever, waar hij in 2015 begon. Tussen 2010 en 2012 was Giresse ook al de eindverantwoordelijke van het Malinese elftal. Hij was daarnaast bondscoach van Georgië, Gabon en Senegal.



De 66-jarige Giresse moet Tunesië naar succes leiden bij de Afrika Cup in juni. Daarna begint de WK-kwalificatie. De Tunesische voetbalbond heeft een optie om het contract, dat loopt tot medio 2020, te verlengen.



Tunesië was bij het WK in Rusland aanwezig. Bondscoach Nabil Maaloul stapte na het toernooi op. Faouzi Benzarti volgde hem op. Tunesië won alle wedstrijden onder zijn leiding en kwalificeerde zich voor de Afrika Cup. Tot grote verbazing besloot de Tunesische bond in oktober om Benzarti desondanks te ontslaan.