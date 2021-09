Turkse bondscoach op straat gezet na vernedering door Oranje

De kritiek op Günes was enorm na de nederlaag, die ervoor heeft gezorgd dat Turkije plaatsing voor het WK van 2022 in Qatar niet meer in eigen hand heeft. Een paar dagen later is er dan ook hard ingegrepen: Günes moet per direct het veld ruimen en mag de kwalificatiereeks dus niet afmaken. ,,Na gesprekken is besloten om uit elkaar te gaan", zo luidt het statement van de voetbalbond. ,,We willen de heer Günes bedanken voor zijn inspanningen en zijn bijdrage aan het Turkse voetbal.”