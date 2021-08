Tussenbalans na één jaar Koeman bij Barcelona: één prijs, 35 zeges en Pedri als opvallende speler

In het eerste seizoen speelde FC Barcelona onder leiding van Koeman liefst 55 wedstrijden. Daarvan werden er 35 winnend afgesloten, goed voor een winstpercentage (afgerond op hele procenten) van 64 procent. Daarmee doet Koeman het niet beter dan zijn voorgangers Quique Setién (64%), Ernesto Valverde (67%), Luis Enrique (76%) en Gerardo Martino (68%). Elf keer werd er verloren, negen keer eindigde een duel in een gelijke stand.

Ronald Koeman plaatst kanttekening bij ‘beste Barça in tijden’: ‘Liever ook Messi in mijn team gehad’

Waar Barça vorig seizoen lang in de race was voor de landstitel, haakten de Catalanen uiteindelijk af en werd Atlético Madrid kampioen van Spanje. Wel won Koeman de Copa del Rey, zijn enige prijs in zijn eerste seizoen als coach van Barcelona. Voor Koeman was het de tweede keer dat hij als trainer de Copa won, in 2008 flikte hij dat kunstje al eens met Valencia.