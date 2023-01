Twee doelpunten binnen tweehonderd seconden, Mainz en Dortmund vinden snel het net

Kimmich scoort wereldgoal en redt punt voor Bayern

Bayern München is ternauwernood ontsnapt aan een nederlaag in eigen huis. Door een wereldgoal van Joshua Kimmich in blessuretijd werd het 1-1 tegen FC Köln. Daley Blind bleef de hele wedstrijd op de bank en wacht nog altijd op zijn debuut voor Bayern.

