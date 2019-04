Twee duels schorsing voor Reus

Video Real Madrid lijdt in derby bij Rayo Vallecano tiende competitie­ne­der­laag

0:39 De kans dat Rayo Vallecano in de Primera División blijft is klein, maar de ploeg van coach Paco Jémez zorgde vanavond voor een stunt door voor het eerst sinds 1997 Real Madrid te verslaan (1-0) in de stadsderby tegen de grote club uit de stad. Dankzij de zege in de derby is Rayo Vallecano van de laatste plek af.