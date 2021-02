Twee goals Suárez niet genoeg voor zege op Celta

Zoon Drogba duikt op in Italiaanse Serie D

21:03 Isaac Drogba, de zoon van voormalig Chelsea-voetballer Didier, heeft een contract getekend bij de Italiaanse vierdeklasser Folgore Caratese. De 20-jarige Isaac, die net als zijn vader als aanvaller speelt, is bij de club uit Lombardije beland nadat hij eerder in de jeugd van Chelsea speelde en bij het Franse Guingamp uitkwam in de Onder-19 ploeg en het tweede elftal.