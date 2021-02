Twee spelers Salzburg geschorst na positieve dopingtest

De UEFA erkende dat de spelers niet bewust doping hebben gebruikt. Hun positieve uitslag van de dopingcontrole was te wijten aan medicatie tegen hoogteziekte. ,,In het vonnis oordeelt de UEFA dat er in dit geval geen opzettelijke overtreding is begaan, maar volgens de regels zijn spelers persoonlijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er geen verboden stoffen in hun lichaam terechtkomen”, aldus de veertienvoudig Oostenrijks kampioen.